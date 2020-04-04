Онищенко поддержал идею запретить продавать алкоголь на период пандемии

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею об ограничении продажи алкоголя в период пандемии коронавируса. Такой запрет, по его словам, должен действовать в стране до снятия всех противоэпидемических мер.
Это однозначно, что надо действительно ограничивать продажу алкоголя <...> до снятия всех противоэпидемических мероприятий, которые сейчас проводятся, — сказал Онищенко РИА Новости.
Он также упомянул о провокациях, которые были связаны с тем, что алкоголь якобы помогает организму бороться с коронавирусом, и назвал это «гнусностью, за которую нужно нести ответственность».
Ранее главный нарколог страны Евгений Брюн заявил, что на территории России на время нерабочих дней стоит ограничить продажу крепкого алкоголя, писал NEWS.ru.
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