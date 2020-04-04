Онищенко поддержал идею запретить продавать алкоголь на период пандемии

https://static.news.ru/photo/b172cfe8-766b-11ea-9186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею об ограничении продажи алкоголя в период пандемии коронавируса. Такой запрет, по его словам, должен действовать в стране до снятия всех противоэпидемических мер.

Это однозначно, что надо действительно ограничивать продажу алкоголя <...> до снятия всех противоэпидемических мероприятий, которые сейчас проводятся, — сказал Онищенко РИА Новости.

Он также упомянул о провокациях, которые были связаны с тем, что алкоголь якобы помогает организму бороться с коронавирусом, и назвал это «гнусностью, за которую нужно нести ответственность».

Ранее главный нарколог страны Евгений Брюн заявил, что на территории России на время нерабочих дней стоит ограничить продажу крепкого алкоголя, писал NEWS.ru.