Онищенко прокомментировал введение в Якутии обязательной вакцинации

https://static.news.ru/photo/cce6b388-bd51-11eb-b3be-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы услуг в Якутии не нарушает требований к профессиональным группам. Об этом заявил Lenta.ru депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Группа риска по производственным показателям — вся сфера услуг, торговля, медицина, образование, кафе. Раз это сфера услуг — работодатель обязан защитить продавца и защитить посетителя, потому что продавец может его заразить. Так что здесь не нарушаются требования к профессиональным группам, — цитирует его издание.

Таким образом, по мнению Онищенко, получается, что в Якутии потребовали соблюдать технику безопасности. При этом благодаря тому, что жители, которые будут вакцинированы, составляют основную часть активного населения, регион может не прививать пожилых людей.

Ранее стало известно, что власти Якутии намерены штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. В правительстве республики объяснили, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней.