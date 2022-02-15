Онищенко объяснил тяжёлую форму COVID-19 у Жириновского

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал в интервью «Комсомольской правде» госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его мнению, политик мог бы избежать осложнений, если бы принял решение о госпитализации на раннем этапе болезни.

Онищенко подчеркнул , что лидер ЛДПР всегда очень серьёзно относился к соблюдению антиковидных мер, носил на парламентских сессиях маску и перчатки и старался как можно меньше находиться в зале заседаний.

Видимо, всё-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, — добавил он.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диaгностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику пoдают кислород с помощью аппарата высокопотoчной ИВЛ. Однако в ЛДПР заявили, что это слухи.

Представители ЛДПР также обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения.

Центральный аппарат ЛДПР также обратился к членам партии и призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и попросили фиксировать их для дальнейшего использования в уголовных делах.