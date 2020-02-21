https://static.news.ru/photo/8e3b5462-54b7-11ea-b032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко, комментируя новость, о том, что наценки в российских аптеках в 2019 году выросли на 24,6%, отметил, что ценообразование никак не связано с интересами потребителей.

Идеология ценообразования в нашей стране никак не связана с интересами потребителей, о них никто не думает, и все высасывается до последней копейки. И это всё слепое преклонение перед бизнесом. Что касается падения спроса, то, возможно, роль сыграла пропаганда, которая говорит о том, что здоровье нужно беречь не только с помощью медикаментов, но и другими методами, — заявил депутат в разговоре с «Невскими новостями».

По его словам, спрос также мог упасть из-за неплатёжеспособности населения. Кроме того, в России не существует политики ценообразования. Сейчас фармацевтический бизнес является один из самых доходных. Он направлен только на повышение цен.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роспотребнадзоре рассказали о случаях, когда покупатель может вернуть или обменять купленный в аптеке препарат. По закону возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества. Однако если лекарственный препарат является недоброкачественным, то фармацевт обязан принять такой товар.