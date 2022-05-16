Омские врачи рассказали о странных находках внутри пациентов

Фото Alexander Legky/Global Look Press

Во время флюорографии у 20-летнего жителя Омска возле сердца врачи обнаружили инородное тело. Им оказался подсвечник от свечи в праздничном торте, который омич случайно проглотил в состоянии алкогольного опьянения, пишет KP.RU.

Отмечая свой восемнадцатый день рождения, юноша ощутимо перебрал с горячительными напитками и съел кусочек праздничного торта вместе со свечой. Свечка вышла, а вот подсвечник проделал перфорацию в стенке пищевода и упал в средостенье, — рассказал лечащий врач пациента.

Другой житель Омска решил проглотить пружины, лампочку и батарейки, так как голоса в голове заявили, что таким образом предметы соединятся и человек будет «светиться изнутри». Ещё один омич 15 лет прожил с чертёжным пером — рейсфедером в мягких тканях. Он признался, что давно повздорил с девушкой, которая ударила его этим предметом. Рана быстро затянулась, а перо осталось внутри человека.

Ранее врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами. По словам 50-летнего мужчины из села Бабяково Новоусманского района, одна из участниц любовных утех укусила его за пенис. Детородный орган воспалился, но мужчина сначала не стал обращаться к врачу, так как он был доволен тем, что пенис стал увеличиваться в размерах.