Первомайский районный суд Омска признал местного жителя Дениса Алексеева виновным в распространении нацистской символики. Мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклейки с надписью «можем повторить» на стекле машины.
Мужчина должен заплатить тысячу рублей,
По словам Алексеева, силовики пришли к нему домой 7 февраля. Они потребовали проследовать в отделение, однако он посетил полицию только 10 февраля. Сотрудники правоохранительные органов составили протокол об административном правонарушении. Они позвонили судье, но он сказал, что картинок слишком мало. Однако штраф в результате был назначен.
Ранее NEWS.ru писал, что гендиректору Volkswagen пришлось извиниться за отсылку к нацизму. Её заметили в речи Герберта Дисса, с которой он выступил перед топ-менеджерами компании. Он, в частности, сказал подчинённым, что высокая рентабельность бренда Porsche обеспечивает ему более значительную свободу и возможности, чем у конкурентов. Однако он выбрал для этого неудачную формулировку: «EBIT macht frei» (нем. «EBIT (операционная прибыль) освобождает»). Созвучная надпись «Arbeit macht frei» (нем. «Труд освобождает») висела над входом во многие концлагеря, включая Освенцим. Гендиректору вынесли порицание. Он, в свою очередь, быстро признал, что был неправ, и сразу принёс извинения.
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