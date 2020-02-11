https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первомайский районный суд Омска признал местного жителя Дениса Алексеева виновным в распространении нацистской символики. Мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклейки с надписью «можем повторить» на стекле машины.

Мужчина должен заплатить тысячу рублей, передаёт TJ. На картинке изображены два силуэта, у одного из которых вместо головы серп и молот, а у другого — свастика. Рядом с изображением написано «спасибо деду за победу» и «можем повторить».

По словам Алексеева, силовики пришли к нему домой 7 февраля. Они потребовали проследовать в отделение, однако он посетил полицию только 10 февраля. Сотрудники правоохранительные органов составили протокол об административном правонарушении. Они позвонили судье, но он сказал, что картинок слишком мало. Однако штраф в результате был назначен.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректору Volkswagen пришлось извиниться за отсылку к нацизму. Её заметили в речи Герберта Дисса, с которой он выступил перед топ-менеджерами компании. Он, в частности, сказал подчинённым, что высокая рентабельность бренда Porsche обеспечивает ему более значительную свободу и возможности, чем у конкурентов. Однако он выбрал для этого неудачную формулировку: «EBIT macht frei» (нем. «EBIT (операционная прибыль) освобождает»). Созвучная надпись «Arbeit macht frei» (нем. «Труд освобождает») висела над входом во многие концлагеря, включая Освенцим. Гендиректору вынесли порицание. Он, в свою очередь, быстро признал, что был неправ, и сразу принёс извинения.