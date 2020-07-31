«Омбудсмена полиции» Воронцова оставили в СИЗО до 6 ноября

https://static.news.ru/photo/09899dd8-d33c-11ea-abea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову продлили срок содержания под стражей до 6 ноября. Соответствующее постановление вынес Дорогомиловский суд Москвы.

Об оставлении Воронцова под арестом ходатайствовал следователь. По его словам, в случае избрания более мягкой меры пресечения тот может продолжить преступную деятельность или же начать угрожать свидетелям, сообщает РИА Новости.

Защита Воронцова, в свою очередь, просила заменить содержание под стражей домашним арестом, подпиской о невыезде или поручительством. Ранее за создателя паблика поручились депутат Госдумы Валерий Рашкин, телеведущая Ксения Собчак и другие.

Воронцов был задержан в начале мая. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также об оскорблении власти. В начале июня они были переданы из столичного главка МВД в Главное следственное управление СКР по Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что на его подзащитного заведено в общей сложности семь уголовных дел. При этом обвинение предъявлено только по одному из них. Остальные дела юрист назвал «мёртворождёнными».