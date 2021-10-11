Омбудсмен рассказала, какие права женщин нарушают чаще всего

В 2021 году количество обращений о защите прав женщин повысилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в отношении представительниц прекрасного пола нарушали уголовное законодательство, сообщила «Парламентской газете» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

К сожалению, на первом месте оказались вопросы применения уголовного законодательства. Далее следуют жилищные права, социальное обеспечение, законодательство о браке и семье, трудовые права, охрана здоровья и образование, — рассказала она.

Москалькова уточнила, что каждое десятое обращение поступило по поводу невыплаты алиментов. Около 30 жалоб были от женщин, находящихся под стражей на стадии предварительного следствия: поводами стали оказание специализированной медицинской помощи и перевод в места отбывания наказания ближе к месту жительства.

В сфере социального обеспечения россиянки чаще жаловались на размеры положенных выплат.

Например, к нам обратилась мама, которая недополучила выплату по беременности и родам из-за ошибки в расчётах. Во взаимодействии с прокуратурой справедливость была восстановлена — доплата перечислена на счёт женщины, — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что в провинции России процветает «карательная советская гинекология». Оскорбления и непрофессионализм со стороны врачей отторгают россиянок от посещения гинекологов, и это приводит к серьёзным проблемам со здоровьем.