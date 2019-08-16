https://static.news.ru/photo/d093261a-bff6-11e9-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Бунимович Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович обратился в главк СКР по Москве с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении матери, заказавшей незарегистрированное в РФ лекарство «Фризиум» для своего ребёнка.

Он отметил, что уголовное преследование женщины с точки зрения законодательства является правильным, но с другой стороны, ситуация бесчеловечна и абсурдна.

Омбудсмен также рассказал, что попросил главу Минздрава Веронику Скворцову ускорить решение вопроса о дефиците лекарств.

Сколько ещё должно произойти таких чудовищных историй для мам, у которых больны дети, для того, чтобы было принято решение по срочной адресной закупке таких лекарств, которые необходимы пациентам? – цитирует Бунимовича РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что женщину задержали на почте при получении купленного за рубежом лекарства. После конфискации посылки и длившегося несколько часов допроса, дома у неё был проведён обыск.