Калужский омбудсмен назвал не носящих маски людей козлами

https://static.news.ru/photo/0027ea60-d260-11ea-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников прокомментировал рассказ жительницы одного из сёл региона о негативной реакции посетителей магазина на людей в масках. Он назвал таких людей козлами.

Женщина в комментариях под одним их постов в Facebook рассказала, что в сельском магазине люди начинают смеяться, если кто-то надевает маску.

Я всегда стараюсь говорить по-человечески, потому что сам из народа и четырежды был депутатом. Поэтому я всегда говорю так: мы — это вы. Надо говорить с народом так, как он понимает. Мне кажется, это быстрее доходит. Может быть это, конечно, чересчур, лишнее слово, но, как говорится, вылетел воробей, так что уж тут делать, — объяснил своё высказывание Зельников.

Он рассказал журналистам «Подъёма», что специально сходил в магазин и посмотрел, ходят ли люди в масках. Средства защиты надевают только продавцы, так как у Роспотребнадзора существует только рекомендация на этот счёт. Раньше посетителей не пускали без масок, а сейчас всё изменилось в худшую сторону.

Народ просто игнорирует это дело. Может быть, исходит из тех соображений, что на улицах никто не «падает», не умирает, значит, всё это так — приключение. Поэтому настроение в народе 50 на 50, это в лучшем случае, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что популяционный иммунитет к коронавирусу в российских регионах составляет 17–28%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.