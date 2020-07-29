Попова рассказала об уровне иммунитета к COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/f3761a32-d1ae-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Популяционный иммунитет к коронавирусу в российских регионах составляет от 17-28%. Об этом заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что этот показатель получен в результате обследования свыше 26 тысяч человек в 10 регионах.

Мы продолжаем эту работу, как распространяя её ещё на 10 регионов, так и продолжая её по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется дальнейший иммунитет, — цитирует чиновницу ТАСС.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Согласно последним данным, в стране за время пандемии зафиксировано 828,9 тысячи случаев заражения. Выздоровели более 620,3 тысячи пациентов, жертвами инфекции стали 13,6 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель лаборатории в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов не согласился с тем, что осенью человеческая популяция уже приобретёт коллективный иммунитет, и в связи с этим вакцинация от коронавируса потеряет смысл. Он пояснил, что люди, переболевшие в лёгкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во время очередной волны COVID-19.