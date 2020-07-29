Иммунитет у легко переболевших COVID-19 сохраняется лишь несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/e9118c58-d17b-11ea-9819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, переболевшие коронавирусом в лёгкой форме, приобретают иммунитет лишь на несколько месяцев и могут снова заболеть во время очередной волны COVID-19. Об этом заявил руководитель лаборатории в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов.

Эксперт не согласился с мнением, что осенью человеческая популяция уже приобретёт коллективный иммунитет, а потому вакцинация потеряет смысл.

К сожалению, в данное время эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в лёгкой форме, то титр антител у них сохраняется несколько месяцев, а после исчезает, — сказал Иматдинов в интервью на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что пока не совсем понятно, как скажется вторая волна коронавируса на переболевших COVID-19 людях — заразятся они повторно или нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составляет 26%. По её словам, также снизилась доля тяжёлых случаев заболевания COVID-19 с 5,6% в апреле до 3% в июле. Ведомство проводит масштабное популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу в 23 субъектах РФ.

До этого Попова сообщила, что иммунитет к COVID-19 формируется у всех, кто переболел, включая тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а также у бессимптомных больных. При этом стойкость приобретённого организмом иммунитета стоит оценивать не ранее чем через 48 дней после перенесённого заболевания.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине. Вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После необходимых проверок документы на регистрацию поступят в Минздрав. Ещё 5–7 дней займёт проверка в Росздравнадзоре, писал NEWS.ru.