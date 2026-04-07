Окорочка можно фаршировать? Еще как! И это невероятно вкусно

Куриный окорочок — классика, но мы пойдем дальше. Представьте: хрустящая кожа, скрывающая сочный, ароматный фарш из курицы, обжаренных шампиньонов и тягучего сыра. Это не просто запеченная курица, это ее элегантная эволюция.
Что понадобится
Куриные окорочка (голень с бедром) — 2 шт. (около 700–800 г), шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 шт. (средний), сыр твердый — 100 г, сметана — 3–4 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, кулинарная нить.
Как готовлю
Отделите кожу на окорочках от мяса, сдвигая ее «чулком» к концу голени. Обрубите кость у сустава, оставив небольшой участок для фиксации кожи.
Кожу отложите, приправив солью и перцем. Мясо срежьте с костей. Лук и очищенные шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте 5–7 минут до испарения влаги.
Пропустите куриное мясо и остывшую грибную массу через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубите ножом. В фарш добавьте натертый сыр, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, выдавите чеснок, приправьте солью и перцем, вымешайте.
Плотно нафаршируйте кожу приготовленной начинкой, придав форму аккуратного рулета, и зашейте отверстие кулинарной нитью. Смешайте оставшуюся сметану и соевый соус.
Выложите заготовки в смазанную маслом форму, щедро смажьте сметанно-соевой смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до румяной корочки, при необходимости прикройте фольгой.
