Окорочка можно фаршировать? Еще как! И это невероятно вкусно

Куриный окорочок — классика, но мы пойдем дальше. Представьте: хрустящая кожа, скрывающая сочный, ароматный фарш из курицы, обжаренных шампиньонов и тягучего сыра. Это не просто запеченная курица, это ее элегантная эволюция.

Что понадобится

Куриные окорочка (голень с бедром) — 2 шт. (около 700–800 г), шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 шт. (средний), сыр твердый — 100 г, сметана — 3–4 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, кулинарная нить.

Как готовлю

Отделите кожу на окорочках от мяса, сдвигая ее «чулком» к концу голени. Обрубите кость у сустава, оставив небольшой участок для фиксации кожи.

Кожу отложите, приправив солью и перцем. Мясо срежьте с костей. Лук и очищенные шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте 5–7 минут до испарения влаги.

Пропустите куриное мясо и остывшую грибную массу через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубите ножом. В фарш добавьте натертый сыр, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, выдавите чеснок, приправьте солью и перцем, вымешайте.

Плотно нафаршируйте кожу приготовленной начинкой, придав форму аккуратного рулета, и зашейте отверстие кулинарной нитью. Смешайте оставшуюся сметану и соевый соус.

Выложите заготовки в смазанную маслом форму, щедро смажьте сметанно-соевой смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до румяной корочки, при необходимости прикройте фольгой.

