Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 19:06

Окорочка можно фаршировать? Еще как! И это невероятно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриный окорочок — классика, но мы пойдем дальше. Представьте: хрустящая кожа, скрывающая сочный, ароматный фарш из курицы, обжаренных шампиньонов и тягучего сыра. Это не просто запеченная курица, это ее элегантная эволюция.

Что понадобится

Куриные окорочка (голень с бедром) — 2 шт. (около 700–800 г), шампиньоны — 250 г, репчатый лук — 1 шт. (средний), сыр твердый — 100 г, сметана — 3–4 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, кулинарная нить.

Как готовлю

Отделите кожу на окорочках от мяса, сдвигая ее «чулком» к концу голени. Обрубите кость у сустава, оставив небольшой участок для фиксации кожи.

Кожу отложите, приправив солью и перцем. Мясо срежьте с костей. Лук и очищенные шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте 5–7 минут до испарения влаги.

Пропустите куриное мясо и остывшую грибную массу через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубите ножом. В фарш добавьте натертый сыр, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, выдавите чеснок, приправьте солью и перцем, вымешайте.

Плотно нафаршируйте кожу приготовленной начинкой, придав форму аккуратного рулета, и зашейте отверстие кулинарной нитью. Смешайте оставшуюся сметану и соевый соус.

Выложите заготовки в смазанную маслом форму, щедро смажьте сметанно-соевой смесью. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до румяной корочки, при необходимости прикройте фольгой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Додумался же до такого — соединить остатки гречки и риса! А оказалось безумно вкусно — вот рецепт
Мясо по-французски наоборот с тертой картошкой: вкусный рецепт для застолья или выходных
Не рецепт, а азиатский экспресс — готовлю к ужину такой вок и чувствую себя гостем уютной токийской кафешки
Булочка-сундучок с сочной начинкой — в 100 раз лучше любой пиццы или бургера
еда
рецепты
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дагестанских чиновников могут наказать за гибель людей при паводках
В России решили наказать один коньячный завод за нарушения
Стали известны последние слова Дедова в суде
Политолог объяснил, почему конфликт с Ираном экономически выгоден США
Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков
Названа сумма, которую выделили для пострадавших при паводках в Дагестане
«Сразу пропали»: блогер раскрыл, как ему жилось иноагентом
Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит
«Действия против войны»: в стране ЕС вывели из строя оружейные заводы
Треть миллиона для Тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд
Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса
Раскрыто, скоро ли допустят юниоров из России до конькобежных турниров
«Зерна были посеяны задолго»: Вэнс обозначил роль ЕС в конфликте на Украине
Медведя посадили «в тюрьму» под Челябинском
Гладков, Богомаз, Меликов: уйдут ли в отставку — причины, инсайды, прогнозы
В Сети появилось редкое фото Жириновского
Раскрыто, почему престарелые американцы массово бросают работу
Казакова перешла из МВД на пост замглавы ФССП
В Госдуме рассказали, как остановить насилие в школах
Конфликт из-за девушки перерос в зверское избиение толпой
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.