Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/51a7bae0-9760-11ea-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве уже около двух тысяч жителей сдали тест на наличие антител к коронавирусу, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в регионе.

В Москве стартовали исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. На данный момент анализ успели сдать уже около 2 тысяч москвичей, — говорится в сообщении.

В оперштабе также отметили, что участники бесплатного тестирования определяются случайно. Каждые три дня на сдачу анализа планируется приглашать около 70 тысяч москвичей.

Сдача крови проводится при этом по предварительной записи, чтобы избежать очередей в больницах.

Как ранее писал NEWS.ru, лабораторные исследования по выявлению коронавируса нового типа проведены в России более 6,6 млн раз, из них 242 392 — за последние сутки, сообщает Роспотребнадзор.