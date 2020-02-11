https://static.news.ru/photo/854f9ee0-4ca5-11ea-bec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Microsoft представила ежегодный рейтинг стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI).

По данным аналитиков, Россия заняла 22-е место среди 25 стран-участниц.

79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%, — говорится в сообщении.

Россияне уже второй год подряд сталкиваются с поведенческими рисками в сети — 61% против среднего мирового показателя в 45%.

О грубом обращении заявляли 44%, онлайн-домогательствах — 43%, троллинге — 29%. Также популярными рисками названы разновидности навязчивого поведения. Из них 53% — онлайн-мошенничество и 44% — нежелательный контакт.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества рассказали, какие методы воспитания помогут справиться с компьютерной зависимостью у детей.