https://static.news.ru/photo/3ae95432-1e32-11ea-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 8% курящих людей в России курят вейпы, сигареты без фильтра и кальяны, говорится в результатах исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

Большинство курильщиков в стране (97%) покупают сигареты с фильтром. Некоторые при этом курят и обычные, и электронные сигареты.

В документе также отмечается, что в России курят около 30% граждан. По большей части это мужчины, которые подверглись никотиновой зависимости в возрасте 15–20 лет.

Это большие цифры. Распространённость курения табака в России существенно выше, чем в других странах, что требует принятия адекватных мер, — передаёт слова директора центра Натальи Комаровой ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Государственная дума России в четверг, 12 декабря, приняла в третьем и окончательном чтении закон, согласно которому аэропорты получают право устанавливать курилки на территории транзитных зон.