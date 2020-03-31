https://static.news.ru/photo/ea1747a4-7326-11ea-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: tolmachevoport/facebook.com

Из новосибирского аэропорта уже четверо суток не могут вылететь на родину около полусотни граждан Киргизии.

По данным «КП-Новосибирск», из-за отменённых авиарейсов им с 27 марта приходится ночевать на стульях в зале ожидания. Некоторые из киргизов объявили голодовку в знак протеста против бездействия властей Киргизии.

Оно нас бросило в России, нас не пускают домой, — говорят иностранцы о своём правительстве.

Администрация аэропорта пошла некоторым киргизским гражданам навстречу. Беременным женщинам и матерям с детьми предоставили специальные комнаты, им выдали медицинские маски и воду. Кроме того, проживающие в Новосибирске выходцы из Киргизии стали помогать землякам, принося им еду.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 вывозных рейсов на 31 марта — 2 апреля.