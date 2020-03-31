Из новосибирского аэропорта уже четверо суток не могут вылететь на родину около полусотни граждан Киргизии.
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Оно нас бросило в России, нас не пускают домой, — говорят иностранцы о своём правительстве.
Администрация аэропорта пошла некоторым киргизским гражданам навстречу. Беременным женщинам и матерям с детьми предоставили специальные комнаты, им выдали медицинские маски и воду. Кроме того, проживающие в Новосибирске выходцы из Киргизии стали помогать землякам, принося им еду.
Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 50 вывозных рейсов на 31 марта — 2 апреля.
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