Охранник торгового комплекса ударил девочку в Челябинске

Сотрудник охраны ударил девочку в лицо на фудкорте ТРК «Космос» в Челябинске. Об этом сообщает URA.RU.

Случившееся засняли на видео свидетели. Мужчина после разговора с сидящей за столом девочкой с размаха ударил её по лицу. Она схватилась рукой за нос, а нападавшего отвёл в сторону другой сотрудник ТРК.

Администрация ТРК «Космос», по словам журналистов, комментировать случившееся отказалась , когда это произошло — неизвестно. В УМВД по Челябинску заявили, что к ним никто не обращался, но информацию полицейские проверят.

На видео слышны комментарии очевидцев.

Он её ударил! Он вообще нормальный? — недоумевает кто-то из свидетелей.

Ранее сотрудник ЧОПа напал на безбилетника на станции электрички Воронок в подмосковном Щёлково. Он ударил пассажира ножом в шею. По информации агентства, пострадавший и его спутница были пьяны и показывали недействительный билет. Охранник их не пропустил, и мужчина его толкнул. Завязался конфликт и чоповец ударил пассажира ножом-«бабочкой».