Ограничение на массовые мероприятия в РФ снимут в последнюю очередь

https://static.news.ru/photo/61c06476-8df7-11ea-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти снимут ограничения на массовые мероприятия, связанные с пандемией коронавируса, в последнюю очередь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, согласно эпидемиологическому правилу, выходить из режима ограничений стране нужно так же, как она входила в него — постепенно.

Она также отметила, что темп прироста пациентов с COVID-19 в стране оценивается как стабильный, несмотря на рост числа выявленных за сутки случаев заражения.

Но ещё раз, это в первую очередь зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, только от этого, — цитирует ТАСС Попову.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что на данный момент есть только надежда, что ограничительные меры, принятые для контроля над распространением коронавируса, будут сняты. Говорить об этом можно будет ближе к 12 мая.

На сегодняшний день в России зафиксировано 145 268 случаев коронавируса. За сутки число заражённых увеличилось на 10 581. 18 095 человек справились с заболеванием. Умерли 1 356 человек. Всего за сутки в РФ от коронавирусной инфекции и её последствий скончались 76 человек.