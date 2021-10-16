Офтальмолог забила тревогу из-за пандемии близорукости

Профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила URA.RU, что проблема близорукости достигла уровня пандемии. Она добавила, что большое количество детей младшего и школьного возраста уже имеет проблемы со зрением.

Складывается впечатление, что сейчас не только пандемия COVID-19, но и пандемия близорукости. Достаточно большое количество детей уже имеет проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени, — рассказала Шилова.

Эксперты отмечают, что раньше у детей первые симптомы проявлялись в возрасте 10–14 лет, теперь этот порог достиг 7–9 лет. При этом выяснилось, что взрослые люди в возрасте 20–30 лет из-за частого использования компьютерной техники также входят в группу риска прогрессирования близорукости.

Ранее стало известно, что пот лишь на одной стороне лица может свидетельствовать о развитии рака лёгких. Об этом рассказала британский врач Клэр Моррисон. Она также добавила, что сужение зрачков, опущенное веко или запавшее глазное яблоко могут свидетельствовать о наличии опухоли, которая вызвала синдром Горнера.

Специалист отметила, что не стоит легкомысленно относиться к боли в плече и руке, а также к слабости верхних конечностей. Всё это может свидетельствовать об опухоли верхней борозды лёгкого. Моррисон рассказала, что рак лёгких может вызывать повреждение гортанного нерва, из-за чего у человека появляется стойкая охриплость голоса.