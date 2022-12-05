Офтальмолог дала советы по уходу за глазами в морозную погоду Офтальмолог Шилова рекомендовала использовать в морозную погоду глазные капли

Фото: Артем Егоршев/NEWS.ru

В период холодов и сильных морозов у многих людей начинают слезиться глаза и появляются покраснения, все это вызывает дискомфорт и является поводом уделить особое внимание уходу за органами зрения, рассказала NEWS.ru офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, чтобы предотвратить слезотечение, перед выходом на мороз нужно пользоваться противоаллергическими каплями, а в солнечную погоду желательно надевать солнцезащитные очки.

Глазные травмы из-за ультрафиолетового солнечного излучения характерны не только летом, но и зимой. Ультрафиолетовые лучи повреждают глазную поверхность, поэтому в яркие солнечные дни лучше пользоваться солнцезащитными очками, — отметила Шилова.

Зимой часто возникает синдром «сухого глаза», когда из-за смены температурного режима, перехода из холода в жаркое помещение подсыхает слизистая. В этом случае необходимо капать увлажняющие капли.

Когда человек выходит на мороз, травмируется наружная эпителиальная стенка, возникает синдром сухого глаза. Он может быть довольно стойким и вызывать неприятные ощущения, с ним обязательно боремся увлажнением. При включении искусственного отопления нужно закапывать увлажняющие препараты, которые создают защитную пленку на глазной поверхности, тогда спокойно можно выходить на улицу, — подчеркнула Шилова.

Офтальмолог добавила, что в сильные морозы лучше не пользоваться контактными лицами, поскольку механическое повреждение эпителия может повлечь вирусное или бактериальное инфицирование.

Ранее офтальмолог Лилия Мельникова рассказала, что причиной резкого снижения зрения может стать кровоизлияние в стекловидное тело или окклюзия сосудов сетчатки, а также невриты зрительного нерва. Она отметила, что в таком случае человек может самостоятельно заметить проблему и вовремя записаться на прием к специалисту, тогда как некоторые заболевания могут влиять на качество зрения постепенно. Одним из таких заболеваний врач назвала глаукому, которая постепенно приводит к слепоте.