Фитнес-эксперт рассказал, как уменьшить вред от сидячей работы Фитнес-эксперт Каневский посоветовал на сидячей работе заменять перекуры на прогулки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы уменьшить вред от сидячей работы, офисным работникам необходимо отказаться от автомобилей и такси, а также заменить перекуры на прогулки, рассказал «Радио 1» фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский. По его словам, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, часто сталкиваются со множеством негативных последствий гиподинамии.

Каневский подчеркнул, что комплексы физических упражнений, которые можно делать прямо за столом, на самом деле малоэффективны. Гораздо лучше приучить себя к целому ряду полезных привычек.

Во-первых, надо постараться минимизировать поездки на такси или в автомобиле. Во-вторых, в обеденный перерыв надо приучить себя ходить на прогулки. Небольшими прогулками лучше заменять и перекуры, – пояснил фитнес-эксперт.

Кроме того, чтобы привести в норму здоровье после сидячей работы, Каневский посоветовал скорректировать рацион, отказавшись, прежде всего, от вредных перекусов.

Надо исключить торты, шоколад, печенье – то, что обычно едят в офисе. Это борьба не с гиподинамией, а с ожирением, но это тоже крайне серьёзная проблема. Потому что из-за ожирения возникает сахарный диабет и гипертония, которая чревата инфарктами и инсультами, – предупредил телеведущий.

Чтобы нивелировать негативные последствия для здоровья от сидячей работы в офисе, россиянам следует отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы стопы полностью касались пола, а бедра находились немного выше коленей, ранее заявил ортопед Алексей Павлов. Он подчеркнул, что неправильная поза может стать причиной напряжения и болей в спине, бедрах и пояснице.