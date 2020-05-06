Официальное число безработных в России достигло 1,2 млн человек

Количество зарегистрированных безработных в России составляет 1,2 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, основной прирост безработных — 735 тысяч — произошёл в последние два месяца,
Министр добавил, что размер пособия для тех, кто потерял работу в период после 1 марта, равен 12 130 рублям. Таких пособий назначено на сумму 1,8 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что рост безработицы в период пандемии коронавируса фиксируется преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. При этом в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отметили, что нарастание идёт плавно, а ситуация не является критической.
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