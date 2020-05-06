Официальное число безработных в России достигло 1,2 млн человек

https://static.news.ru/photo/c8b24402-8f9a-11ea-a458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество зарегистрированных безработных в России составляет 1,2 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, основной прирост безработных — 735 тысяч — произошёл в последние два месяца, сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что размер пособия для тех, кто потерял работу в период после 1 марта, равен 12 130 рублям. Таких пособий назначено на сумму 1,8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что рост безработицы в период пандемии коронавируса фиксируется преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. При этом в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отметили, что нарастание идёт плавно, а ситуация не является критической.