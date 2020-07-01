«Офицеры России» предложили памятную дату в честь ветеранов боевых действий

https://static.news.ru/photo/391871bc-bbb5-11ea-919a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Solomonov/Russian Look

Общероссийская организация «Офицеры России» предложила сделать День ветеранов боевых действий государственной памятной датой. Её предполагается отмечать 1 июля, сообщили в пресс-службе движения.

Там отметили, что эта дата исторически уже закрепилась в обществе.

Инициатива была озвучена после церемонии возложения цветов к могилам героев Отечества на Новодевичьем кладбище в Москве. В этот же день состоялось совещание «Офицеров России» с руководством некрополя и представителями министерства обороны об уходе за воинскими захоронениями, передаёт РИА Новости.

Помимо этого в движении выступили с идеей утвердить единый знак участника боевых действий.

Знак <...> будет крепиться на лацкан пиджака. Этот же символ можно клеить, например, в верхнем правом углу лобового стекла автомобиля. Все эти люди — современные герои, и их должны видеть в обществе, узнавать, — заявил председатель президиума организации, герой России Сергей Липовой.

Он также высказался за проведение ежегодного мониторинга состояния могил солдат, погибших в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии и других горячих точках. Генерал-майор также предложил проводить 1 июля автопробег или марш участников боевых действий.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. По словам лидера РФ, россияне всегда будут помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат.