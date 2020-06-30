Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

https://static.news.ru/photo/5e47f57e-bac6-11ea-845a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Лидеры соседних стран обнялись при встрече.

Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией, — заявил российский лидер на открытии памятника.

По словам президента, Россия всегда будет помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Он напомнил, что в боях и плену погибли более 8,5 миллионов бойцов.

В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат. Он выразил уверенность, что пока люди помнят об их подвиге и приходят к памятникам, новой войны не случится.

Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать, — заверил белорусский лидер.

Мемориальный комплекс площадью 4 га возведён близ деревни Хорошево в Тверской области. Его главной скульптурой стала 25-метровая бронзовая фигура солдата, которая стоит на 10-метровом кургане. Она создана по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, передаёт РБК.

На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых высечены имена бойцов, погибших в Ржевской битве.