Одного из задержанных в Сибири юных анархистов заключили в СИЗО

https://static.news.ru/photo/222acf36-aa49-11ea-90a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14-летнего анархиста, задержанного в Красноярском крае, поместили в СИЗО. Ещё двое оказались под домашним арестом, сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что трое юных сторонников анархистских взглядов были задержаны в регионе 9 июня. По данным регионального управления СК РФ, они изготавливали бомбы, взрывали их на пустырях и стройках. Кроме того, их подозревают в том, что они читали запрещённую литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройства.

Как сообщает РИА Новости, возбуждено головное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

В отношении двоих подростков, полностью признавших свою вину и раскаявшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один заключён под стражу, — говорится в сообщении ФСБ.

Как писал NEWS.ru, Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам так называемого «дела Сети». Они получили от 6 до 18 лет строгого режима. Согласно фабуле обвинения, подсудимые являлись участниками межрегиональной леворадикальной подпольной группы, планировавшей теракты и вооружённые выступления с целью захвата власти. Готовя будущую революцию, они, по версии следствия, тренировались, играя в страйкбол.