В центре Москвы на территории Лубянской площади 6 октября начались одиночные пикеты. Активисты и обычные граждане вышли, чтобы почтить память жертв политических репрессий.
Изначально в этот день должна была пройти акция «Бессмертный ГУЛАГ», участники которой совершили бы шествие от Лубянской площади до проспекта Сахарова. Однако столичные власти отказались согласовывать это мероприятие. В проведении «Бессмертного ГУЛАГа» 13 октября также было отказано,
Ранее, как писал News.ru, на территории Якутска состоялась согласованная акция в поддержку шамана Александра Габышева, который пытался дойти до Москвы с целью «изгнать Путина». Санкционированное мероприятие посетили примерно 50 человек.
Пикет состоялся на площади Ленина. Акция продолжалась в течение двух часов. Участники мероприятия выступали как непосредственно в поддержку самого шамана, так и в общем против применения к жителям страны карательной медицины.
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