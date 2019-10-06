https://static.news.ru/photo/d43b227e-e835-11e9-82bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: bessmertniygulag/vk.com

В центре Москвы на территории Лубянской площади 6 октября начались одиночные пикеты. Активисты и обычные граждане вышли, чтобы почтить память жертв политических репрессий.

Изначально в этот день должна была пройти акция «Бессмертный ГУЛАГ», участники которой совершили бы шествие от Лубянской площади до проспекта Сахарова. Однако столичные власти отказались согласовывать это мероприятие. В проведении «Бессмертного ГУЛАГа» 13 октября также было отказано, сообщает «Ъ».

Ранее, как писал News.ru, на территории Якутска состоялась согласованная акция в поддержку шамана Александра Габышева, который пытался дойти до Москвы с целью «изгнать Путина». Санкционированное мероприятие посетили примерно 50 человек.

Пикет состоялся на площади Ленина. Акция продолжалась в течение двух часов. Участники мероприятия выступали как непосредственно в поддержку самого шамана, так и в общем против применения к жителям страны карательной медицины.