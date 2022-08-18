«Один после таблетки станет продуктивным, другой — впадет в депрессию» Почему в медицинском сообществе до сих пор нет единого мнения о пользе ноотропов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По статистике ноотропные препараты входят в десятку самых продаваемых лекарств. Считается, что они спасают от деменции, ускоряют реабилитацию после инсульта, улучшают память и стимулируют работу мозга. Особенно их любят работники умственного труда. Врачи относятся к препаратам такого вида неоднозначно. В одних случаях они могут помочь, в других — нанести непоправимый вред. NEWS.ru выяснил, как действуют таблетки для ума и кому они показаны.

Что такое ноотропы и как они действуют на мозг

Ноотропные препараты стимулируют метаболизм клеток головного мозга, улучшая нервную проводимость импульсов от клетки к клетке. Таким образом мозг получает активное питание, рассказал NEWS.ru невролог врач высшей категории Сергей Длин. Также ноотропы улучшают проникновение глюкозы через гематоэнцефалический барьер. Как известно, глюкоза — это мощное питательные вещество для любых клеток организма. По словам врача, основная функция ноотропов — улучшение когнитивной функции.

Часть ноотропов действуют несколько иначе. Они являются по сути психостимуляторами, сообщила NEWS.ru врач-невролог Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Надежда Королёва. Они активируют деятельность головного мозга, стимулируют физическую активность человека с высоким риском развития зависимости на фоне приема. Иными словами, это наркотики. По словам Королевой, подобные вещества могут содержаться даже в препаратах, которые зарегистрированы как БАДы. Контроль за их содержанием в России весьма слабый.

Если речь идёт о лекарствах, то там есть по крайней мере инструкция, есть контроль Минздрава. Что касается добавок, то БАДы — это абсолютно неконтролируемый ресурс. При регистрации однократно проверяются содержание там вещества, а дальше вы можете туда засовывать что хотите. Хоть стимуляторы, хоть ослиную мочу. Да, есть производители очень серьезные. Но в большинстве своем этот бизнес делают люди, далекие от медицины, далекие от каких-то стандартов морали. Надежда Королева врач невролог Института мозга человека имени Бехтеревой РАН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кому и зачем их назначают

Изначально препараты этой группы были созданы для людей с тяжелыми патологиями, как, например, болезнь альцгеймера, болезнь паркинсона, различные энцефалопатии, черепно-мозговые травмы. То есть все патологии, когда наблюдается повреждение головного мозга, сообщает Сергей Длин. Также препараты этой группы показаны при тяжелых психических патологиях. Например, клинических депрессиях.

Часть врачей считает, что небольшие дозы ноотропов можно назначать и здоровым людям, если у них наблюдается снижение когнитивной функции. Такого мнения придерживается Сергей Длин. Ноотропы помогают человеку, если у него ухудшилась память, появилась рассеянность, снизилась концентрация внимания.

По словам врача, сейчас в Европе, США и России идет активное изучение еще более глубокого влияния ноотропов на организм. Говорят о расширении их спектра применения. Все механизмы их действия пока до конца не изучены.

Надежда Королёва соглашается — в некоторых случаях препараты могут принимать пациенты и без тяжелой патологии мозга. Но это необходимо делать строго по назначению врача. Просто так «поставить» себе «снижение когнитивной функции и назначить лечение человек не может. Потому что не все ноотропы одинаково полезны. Какие-то не помогут вовсе, а другие — могут серьезно навредить».

Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Много ли эффективных ноотропов и как их отличить от пустышек

Даже если брать конкретный препарат, который используется уже 10–20 лет, однозначного мнения о нем в медицинском сообществе может не быть. Вот такой парадокс. Как отметила Надежда Королёва, сейчас во всем мире проводятся повторные клинические исследования привычных препаратов. Результаты неоднозначные.

Например, пирацетам действительно является очень эффективным ноотропным препаратом. И мы это видим в своей клинической практике. Но в США проходило недавно клиническое исследование. Выяснилось, что недостаточно доказательств того, что он обладает ноотропным эффектом, сообщает Королева.

Другие независимые исследования показали эффективность старых препаратов (70–80-х годов) и неэффективность новых. Но в клинической практике, по словам Королёвой, лекарства нового поколения помогают лучше старых. При этом есть несколько препаратов, эффективность которых подтверждена большинством клинических исследований.

Ещё момент: каждый организм реагирует на ноотропы по-разному. У всех у нас абсолютно разные рецепторы и медиаторы. Один человек после таблетки для ума станет продуктивным, у него повысится настроение. А другой — впадет в депрессию.

Даже препараты одного производителя могут по-разному действовать на организм. Врач приводит пример: пищевые добавки с гинко билоба (вещество, которое, доказано, обладает ноотропным эффектом) очень неоднозначны. Растение содержит в составе также ядовитые компоненты. Они, напротив, действуют на мозг разрушительно. И провоцируют, например, энцефалопатию —невоспалительное поражение головного мозга, приводящее к дистрофии нервной ткани с нарушением церебральных функций.

Насколько хорошо производитель очищает гинкго билоба, одному Богу известно, — резюмирует доктор.

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Похожая история с алоэ, оно обладает стимулирующим эффектом на нервную систему. Но вместе с тем в нем содержаться вещества, которые являются сильнейшим канцерогеном. Если долго пить плохо очищенные пищевые добавки, можно заработать рак.

Ноотропы, разработанные до 2020 года, показали свою неэффективность, к тому же у них много побочных действий. Но даже у новых препаратов выражена «побочка», сообщает NEWS.ru главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук доктор биологических наук Павел Балабан. Он добавил, что в целом последствия применения ноотропов могут быть «самые малопредсказуемые». Поэтому принимать препараты данной группы здоровым людям точно не стоит.

Почему вообще здоровый человек вдруг начинает хуже соображать

Причины у этого могут быть разные. Ухудшение кратковременной памяти случается у человека, который перенес вирусную инфекцию. Как и после любой интоксикации организма, отмечает Сергей Длин.

Любые стрессы, тревожные состояния также могут ухудшить память. По словам Длина, нервное напряжение вызывает мышечный спазм, который в свою очередь провоцирует спазм сосудов. Это нарушает приток крови к головному мозгу. В этом случае помогут как ноотропы, так и снятие спазма сосудов.

Если человек вдруг стал плохо соображать и плохо концентрировать внимание, у этого всегда есть причина, отмечает Павел Балабан. В большинстве случаев это неполноценное питание или сниженная физическая активность. Сочетание этих двух факторов крайне негативно влияет на мозг. В этом случае надо пересмотреть рацион и пойти в спортзал. Волшебной таблетки для улучшения памяти еще не придумали. Они могут помочь лишь как плацебо, если человек доверяет этому лекарству.