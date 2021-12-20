Очнулся — в суд: почему гололёд отнимает миллиарды и что с этим делать

В России стартовал сезон гололёда. Ежедневно травмы в результате падений получают тысячи граждан, многие из них становятся инвалидами до конца жизни. Как выяснилось, совокупный ущерб от гололёда исчисляется миллиардами рублей. Проблема в этой истории не только в нечищеных тротуарах, скользких ступеньках и нерадивых чиновниках с коммунальщиками — россияне сами в большинстве случаев не готовы добиваться компенсаций за доставленные страдания и полученные увечья. Однако только массовые иски позволят изменить ситуацию, утверждают юристы.

«Бумажки придётся собирать, доказывать что-то»

Жительница Чувашии Ольга Сергеевна получила травму ноги на автобусной остановке. Говорит, что торопилась, однако спешка, как это порой случается, закончилась печально — поскользнулась, упала, получила перелом ноги. В итоге — несколько месяцев лечения, а затем — длительная реабилитация. Однако обращаться за компенсацией женщина не стала.

Наверное, сама виновата, поторопилась. Да и хлопотно это — бумажки придётся собирать, доказывать что-то. Не готова я к этому, — призналась в разговоре с NEWS.ru женщина.

Неготовыми чаще всего оказываются большинство пострадавших. Собственно, такая позиция автоматически порождает ситуацию, при которой власти населённых пунктов не особо стараются очищать улицы от снега и наледи.

Проведённое специалистами Финансового университета при правительстве РФ и Ассоциации зимнего содержания дорог исследование показало: в городе с населением от 500 тысяч до 1,5 млн человек в среднем за одну только зиму получают травмы по причине гололёда около семи тысяч человек. Эксперты смоделировали потенциальный негативный эффект и пришли к выводам, что таковой может составить порядка 0,8–1,1 млрд рублей только для одного города.

Принимались во внимание издержки работодателей — в частности, необходимость выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, издержки сотрудников — затраты на медикаменты и прочие медицинские услуги для восстановления после травмы, а также потеря части заработной платы, которую травмированный сотрудник недополучил в результате отсутствия на рабочем месте из‑за травмы.

Отдельной строкой идут государственные издержки. Это и затраты на медицинское обслуживание и выплату пособий по временной нетрудоспособности из средств Фонда социального страхования, а также субсидии и выплаты в случае наступления инвалидности. Плюс ко всему — недополученные налоговые отчисления.

А дальше в ход идёт арифметика травматизма. В России 22 города имеют население от 500 тысяч человек до 1 млн человек и 13 городов более 1 млн человек. Это означает, что суммарный негативный экономический эффект от гололёдного травматизма может превысить 30 млрд рублей ежегодно! Авторы исследования считают целесообразным отдельно рассматривать экономические последствия для Фонда социального страхования — именно на него возложены расходы по оплате больничных листов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть и другая проблема, о которой тоже мало говорят. В стране до сих пор не создана система статистики травматизма граждан, которые получили травмы из-за неудовлетворительного содержания улиц и дворов.

В структуре причин обращений за медицинской помощью уличные травмы составляют около 32% в Санкт-Петербурге и порядка 40% в Астрахани, отмечается, в частности, в исследовании «Экономические последствия гололёдного травматизма в регионах РФ», проведённом специалистами Финансового университета при правительстве РФ. Например, в Астрахани только за несколько лет объёмы уличного травматизма увеличились более чем в 1,7 раза. Специалисты обращают внимание на тот факт, что по виду травм лидируют переломы и вывихи (более 40% всех случаев), ушибы мягких тканей и растяжения (более 50% случаев), лёгкие ранения (около 2%). При сложных переломах период восстановления трудоспособности может достигать 10–12 недель, а значит, пострадавший будет долго отсутствовать на рабочем месте.

Гололёд в России становится настоящим бедствием, на которое почему-то не принято обращать особого внимания. Однако экономический ущерб от этого явления — колоссальный, — отмечает в разговоре с NEWS.ru руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский.

Он указал на то, что расходы на содержание дорог в осенне-зимний период заложены в бюджеты субъектов страны. Однако неэффективная работа по уборке пешеходных зон может привести к дополнительным расходам региона в части компенсации последствий травматизма, подчеркнул собеседник издания.

Другое исследование, проведённое Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е. А. Вагнера, показало: борьбу за профилактику травматизма в гололёдный период необходимо начинать с придомовых территорий.

Из года в год люди падают и получают серьёзные травмы именно около дома. Доля пострадавших около дома колеблется от 57,6% до 59,8%. Содержание придомовых территорий находится в ведении управляющих компаний, отмечается в исследовании, — однако заставить коммунальщиков выполнять свою работу не так и просто.

Не надеяться на «воинов ЖКХ»

Жительница Самары Наталья получила травму ноги на крыльце подъезда многоэтажки, в которой проживает. Девушка поскользнулась, в итоге «заработала» серьёзные проблемы с коленом.

Я была вынуждена в течение двух месяцев ездить по врачам, потеряла часть своего дохода. Знакомый юрист посоветовал написать в управляющую компанию. Сначала там надо мной посмеялись — дескать, ещё непонятно, где вы получили свою травму. Мне удалось найти видео с уличной камеры — там было зафиксировано мое падение, — рассказала NEWS.ru Наталья.

После этого руководство управляющей компании сменило тон и согласилось пойти на досудебное соглашение — за разбитое колено коммунальщики выплатили девушке 50 тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Дмитрий Сальников говорит, что речь идёт о «хорошем результате». В разговоре с NEWS.ru он признал, что в России суды редко назначают большие компенсации за подобные травмы. По его словам, компенсация морального вреда определяется индивидуально, но просить 500 тысяч рублей или миллион долларов нецелесообразно:

Максимальный размер компенсации морального вреда исходя из судебной практики по такой категории дел — 150–200 тысяч рублей. Расходы на лечение рассчитываются по чекам на лекарства, медицинские процедуры и материалы.

Сальников также напомнил, что за каждую территорию есть ответственный. Если падение произошло возле дома, то виновником, вероятно, является управляющая компания (ТСЖ), если падение произошло на крыльце магазина, учреждения, то отвечать за это придётся владельцу. В том случае, если человек поскользнулся на тротуаре, остановке, то виновник — муниципалитет.

Собеседник издания посоветовал начинать разбирательства с попыток досудебного урегулирования. Однако если на претензию отсутствует ответ либо ответ отрицательный, то необходимо подать исковое заявление в районный суд общей юрисдикции, говорит юрист. Иски по такой категории дел можно подать по месту вашего жительства. Срок рассмотрения дела в суде не может превышать двух месяцев.

Не слишком обширная судебная практика в этом вопросе не стимулирует власти и коммунальщиков менять ситуацию к лучшему. Не так давно в Перми местные журналисты подсчитали: только на выплаты больничных, стационарное лечение и выезд скорой помощи к пострадавшим от падений город тратит свыше 80 миллионов рублей за одну зиму. Например, за два дня гололёда прямые затраты местной медицины на пострадавших составили около 9 млн рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем в последнее время суды всё же начали удовлетворять иски пострадавших от гололёда граждан. Так, жительница Петербурга Ирина Выскребенцева, получившая серьёзные травмы после падения на льду, после полутора лет тяжб сумела отсудить 80 тысяч рублей. Чуть меньше по решению суда получила 72-летняя жительница Ярославля — женщина сломала руку, упав на остановке общественного транспорта. В Перми женщина отсудила компенсацию за сломанную из-за гололёда ногу — она добилась компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев уверен: кардинально изменить ситуацию можно только в том случае, если пострадавшие начнут массово судиться из-за сломанных рук и ног. При этом, говорит он, чтобы не стать жертвами гололёда, необходимо озаботиться собственной безопасностью заранее, не надеясь на «воинов ЖКХ».