«Очень опасная история»: в СПЧ назвали главную проблему тюрем в России Член СПЧ Кабанов: главной проблемой заключенных являются их начальники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главной проблемой заключенных являются начальники колоний и СИЗО, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ситуация в местах лишения свободы во многом зависит от установок руководства.

Все зависит от того, какие установки дает начальник. Если начальники дают установку работать на профилактику преступлений среди сотрудников и наводить порядок, дисциплину, то такая работа устраивается. Это определенный механизм, стимулировать его нужно и в проблемах экономического характера, — пояснил Кабанов.

Член СПЧ уточнил, что некоторые начальники выстраивают работу по старым лекалам. Он напомнил, что сейчас появилась другая система контроля и новые критерии. Кроме того, по его словам, процедуры изменились, стали более понятными и прозрачными.

Но есть проблема — Средняя Азия и Кавказ. Они формируют свои этнические общества внутри исправительных учреждений. Они начинают создавать новый вид некой идеологии криминальной. Это очень опасная история, — заключил Кабанов.

Врач-психиатр Василий Шуров ранее предположил, что после возвращения российских военнослужащих со спецоперации в стране вряд ли произойдет заметный рост преступности. По его словам, это зависит в том числе от того, насколько успешно будут реализованы госпрограммы по реабилитации участников СВО.