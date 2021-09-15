«Оперативности не хватило»: ветеран МВД о действиях силовиков под Воронежем

Силовики в небольших населённых пунктах не всегда готовы противостоять террористическим угрозам и зачастую медленно принимают решения, заявил NEWS.ru подполковник запаса МВД России Олег Иванников, комментируя нападение на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Вооружённый мужчина приехал к отделу полиции на автомобиле, кинул гранату и скрылся, а после этого в соседнем посёлке совершил тройное убийство.

По словам эксперта, на случай нападения на отдел полициии у силовиков существует план «Крепость», но он не был введён, потому что сотрудники вовремя не сориентировались.

Происходит определённая медлительность в принятии решений, в оценке происходящих событий. План «Крепость» не был введён, потому что не успели даже принять должного решения и оценить происходящие события, — считает Иванников.

Он напомнил, что этот план вводится, когда существует угроза нападения на оружейную комнату в отделе полиции. Эксперт также считает, что силовики растерялись, поэтому не выбежали для задержания нападавшего и не пустились в погоню за ним.

Не успели принять должного решения. Оперативности не хватило, — отметил ветеран МВД.

16 сентября неизвестный злоумышленник напал на отдел полиции в Лисках под Воронежем. Один сотрудник полиции был ранен. Нападавший кинул в отдел полиции гранату, а затем скрылся на автомобиле «Нива». Он был одет в камуфляж и имел при себе оружие. Преступник до сих пор не задержан.

По одной из версий, после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка он совершил тройное убийство. В администрации сообщили NEWS.ru, что была убита семья.