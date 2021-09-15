В Сети появилось новое видео нападения на отдел полиции под Воронежем, снятое внутри здания. Злоумышленник сначала взорвал дверь, а затем закинул в помещение гранату. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

До этого было обнародовано видео с внешних камер, установленных на улице.

Неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках утром 16 сентября. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. По некоторым сведениям, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми, а после этого скрылся с места преступления.

В администрации города NEWS.ru сообщили, что была убита семья, владеющая фермой.

По данным Telegram-канала Mash, нападавший — сотрудник ЧОПа, который сотрудничал с хозяйством. Причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Ранее СК уточнил детали нападения на отдел полиции и убийства. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле «Нива» в направлении города Острогожск Воронежской области.