Появилось видео нападения на отдел полиции под Воронежем

В Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на отдел полиции в Лисках Воронежской области. На кадрах, опубликованных Life Shot, зафиксирован момент до второго взрыва. Инцидент произошёл 16 сентября, злоумышленник обстрелял силовиков, затем устроил два взрыва и скрылся. Осколочное ранение голени получил постовой.

На видео видно, как автомобиль «Нива» подъезжает к отделению полиции, из него выходит неизвестный в полной боевой амуниции. Он подходит ко входу и устанавливает на двери, предположительно, взрывное устройство. После этого нападавший отходит на безопасное расстояние и происходит взрыв. Запись обрывается на моменте, когда вокруг камеры летает пыль.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло утром 16 сентября. Злоумышленник зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После инцидента нападавший скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.