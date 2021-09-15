Появилось видео нападения на отдел полиции под Воронежем

В Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на отдел полиции в Лисках Воронежской области. На кадрах, опубликованных Life Shot, зафиксирован момент до второго взрыва. Инцидент произошёл 16 сентября, злоумышленник обстрелял силовиков, затем устроил два взрыва и скрылся. Осколочное ранение голени получил постовой.
На видео видно, как автомобиль «Нива» подъезжает к отделению полиции, из него выходит неизвестный в полной боевой амуниции. Он подходит ко входу и устанавливает на двери, предположительно, взрывное устройство. После этого нападавший отходит на безопасное расстояние и происходит взрыв. Запись обрывается на моменте, когда вокруг камеры летает пыль.
Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области
По одной из версий, после нападения на отдел полиции мужчина отправился в посёлок Каменка, где убил троих человек — женщину и двоих детей. По другой версии, убийство семьи