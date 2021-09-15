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Появилось видео нападения на отдел полиции под Воронежем

11:36, 16 сентября 2021
Появилось видео нападения на отдел полиции под Воронежем Фото: only_liski36/vk.com
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В Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на отдел полиции в Лисках Воронежской области. На кадрах, опубликованных Life Shot, зафиксирован момент до второго взрыва. Инцидент произошёл 16 сентября, злоумышленник обстрелял силовиков, затем устроил два взрыва и скрылся. Осколочное ранение голени получил постовой.

На видео видно, как автомобиль «Нива» подъезжает к отделению полиции, из него выходит неизвестный в полной боевой амуниции. Он подходит ко входу и устанавливает на двери, предположительно, взрывное устройство. После этого нападавший отходит на безопасное расстояние и происходит взрыв. Запись обрывается на моменте, когда вокруг камеры летает пыль.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области произошло утром 16 сентября. Злоумышленник зашёл в здание, открыл огонь по находившимся там людям и устроил два взрыва. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После инцидента нападавший скрылся на автомобиле. Он объявлен в розыск.

По одной из версий, после нападения на отдел полиции мужчина отправился в посёлок Каменка, где убил троих человек — женщину и двоих детей. По другой версии, убийство семьи произошло до нападения на отдел полиции. Подозреваемый якобы является сотрудником частного охранного предприятия. У него возник конфликт с членами семьи, которая проживала вместе с ним в посёлке.

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