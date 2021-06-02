В России будут выпускать в шесть раз больше вакцин «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/898e3780-c37f-11eb-a04c-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Объёмы производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» планируется увеличить в четыре — шесть раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стенд Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4–6 раз, — отмечается в сообщении.

Представитель центра имени Чумакова, где был создан препарат, рассказал РИА Новости, что производство вакцины вышло на проектную мощность — около 500 тысяч доз в месяц.

Дальше мы сможем производить больше, если у нас будет запущена новая линия, — отметил он.

«КовиВак» — третья российская вакцина от коронавируса. Зарегистрирована 20 февраля. В отличие от других препаратов она содержит цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Эффективность вакцины оценивается более чем в 80%.

Ранее стало известно, что препарат «КовиВак» появился в гражданском обороте в Москве. Доступны три тысячи доз, которые в ближайшее время будут направлены в несколько центров вакцинации.