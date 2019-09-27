https://static.news.ru/photo/b726f210-e15c-11e9-8587-fa163e074e61_660.jpg Виктор Кудрявцев (справа) с сыном Фото: facebook.com/pavlov.svobodainfo

Адвокат обвиняемого в государственной измене 75-летнего работника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Иван Павлов заявил, что его подзащитного отпустили из СИЗО.

Мера пресечения мужчине изменена на подписку о невыезде, передаёт ТАСС .

Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой, — сказал защитник.

Как ранее писал News.ru, жена российского учёного Виктора Кудрявцева сообщила, что в их квартире обнаружена прослушивающая аппаратура. По словам Ольги Кудрявцевой, она сначала приняла находку за детскую игрушку — у неё четверо внуков.