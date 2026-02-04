Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:48

Бизнесмена-беглеца обязали выплатить 61 млрд рублей по обвинению в хищении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд взыскал более 61 млрд рублей с основателя O1 Group Finance Бориса Минца, его сына Дмитрия и бывшего руководителя компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Решение вынес московский арбитраж в рамках дела о банкротстве финансовой компании.

Взыскать в конкурсную массу должника с Минца Бориса Иосифовича, Минца Дмитрия Борисовича, Бородина Петра Анатольевича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «О1 Груп Финанс» денежные средства в размере 61 186 570 668 рублей, — сказано в документах.

Компания O1 Group Finance, занимавшаяся привлечением денег для строительных проектов, была признана банкротом в 2023 году. В апреле 2025 года по иску одного из кредиторов — Промсвязьбанка — суд уже привлекал Минцев и Бородина к ответственности, но тогда точную сумму долга не определили.

Одновременно Борис Минц является фигурантом уголовного дела о хищении более 34 млрд рублей из банка «Открытие». С 2018 года бизнесмен живет в Лондоне и объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

