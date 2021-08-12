Обвинение запросило ограничение свободы для пресс-секретаря Навального

Прокуратура попросила суд приговорить пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш в рамках «санитарного дела». Об этом говорится на её страннице в Twitter.

Обвинение запросило такую меру на два года, а до вступления приговора в силу сохранить действие домашнего ареста.

Прокуратура просит назначить Кире наказание по «санитарному делу» в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу, — говорится в сообщении.

Приговор суд огласит 16 августа.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, они виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».

Приговор по этому делу уже получила экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Любовь Соболь. Ей назначили 1,5 года ограничения свободы. По информации СМИ, спустя пять дней после оглашения этого решения она покинула Россию, так как приговор ещё не вступил в силу, а мера пресечения уже была снята.