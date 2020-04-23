Общественные деятели планируют обратиться к правительству России с просьбой ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. Необходимость такого подхода они обосновывают тем, что во время полового созревания подростки отвлекаются друг на друга во время учёбы. Однако некоторые специалисты считают, что в совместных классах плюсов всё же больше, чем минусов.

Представители общественного движения (ОД) «Мужской путь» подготовили проект резолюции (есть в распоряжении NEWS.ru) по итогам конференции в Общественной палате. Согласно документу, они планируют обратиться к правительству с просьбой внести изменения в систему школьного образования: установить с четвёртого класса параллельное обучение мальчиков и девочек; ввести в программу старших классов дисциплины, направленные на усвоение учениками знаний о семейной жизни, а также на популяризацию отцовства и материнства на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Мальчики — отдельно, девочки — отдельно

Раздельное обучение поможет сформировать у детей правильные стереотипы мужского и женского поведения. Это станет вкладом в укрепление современной семьи и её роли в преодолении демографического кризиса. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель совета ОД «Мужской Путь» Андрей Брезгин. При этом, мальчиков должны обучать преимущественно представители сильного пола. Так как в силу особенностей развития они воспринимают информацию от мужчин гораздо лучше, чем от женщин, подчеркивает эксперт.

Параллельное обучение общественники предлагают вводить именно с четвёртого класса, потому что примерно с десяти лет у детей начинается половое созревание.

Созревающие разнополые подростки в тесном помещении неизбежно отвлекаются от учёбы друг на друга и на инстинктивно-гормональное поведение. Надо определиться, зачем государство держит школы на деньги налогоплательщиков — для обучения или же для сексуальной провокации подрастающего поколения. Кроме того, не понятно на какой научной основе мальчиков и девочек смешивают по календарному возрасту, если известно, что первые на два года отстают по школьной зрелости. Учёными (Владимиром Базарным, Натальей Куинджи) и практиками доказано, что при параллельном обучении мальчики и девочки лучше учатся и эффективнее развиваются, а также меньше болеют. Кстати, таких школ в России, по данным «Российского Союза за здоровое развитие детей», более 500. Этот опыт успешно подхватывают и западные страны Андрей Брезгин председатель совета общественного движения «Мужской путь» председатель совета общественного движения «Мужской путь»

Тем не менее в раздельных классах ученики всё равно будут отвлекаться на разговоры и игры со сверстниками. Предотвратить это можно только заинтересовав школьников интересным уроком. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал педагог, член Российской академии образования Борис Бим-Бад.

Плюсов у смешанного обучения больше, чем минусов, считает специалист. В совместных классах дети имеют возможность в живую познакомиться с моделями поведения противоположного пола. Кроме того, мальчики могут влюбиться и приобрести опыт соперничества и борьбы за девушку, считает Бим-Бад.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Девочки, в свою очередь, должны научиться правильно реагировать на порой агрессивное поведение представителей противоположного пола. В противном случае, они могут вырасти замкнутыми и бояться общения с мужчинами. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила социальный психолог Наиля Бирарова.

Я считаю, что нужно рассматривать не минусы, а плюсы совместного обучения. Многие дети, когда влюбляются, начинают заниматься лучше, потому что у них появляются «крылья» — вдохновение, мотивация и стимул. Кроме того, нужно помнить, что запретный плод сладок. Когда у школьника появится наконец-то возможность общаться с противоположным полом, он может пуститься во все тяжкие и начать «пробовать жизнь на вкус». Ограничения ещё больше захватывают его внимание и интригуют Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Знания для семейной жизни

Общественники также планируют предложить правительству ввести для школьниц дисциплину «Основы медицины и ухода за маленькими детьми». Раньше девочки поголовно получали этот навык, помогая матерям ухаживать за младшими сёстрами и братьями. Однако сегодня у большинства такого шанса нет, отмечает председатель совета ОД «Мужской Путь». Поэтому повзрослев многие девушки не способны самостоятельно справиться с уходом и воспитанием даже единственного ребёнка. Кроме того, некоторые испытывают страх и даже фобию деторождения, заявил специалист.

Для мальчиков общественники рекомендуют ввести предмет о техническом устройстве цивилизованного мира. В рамках него школьники должны получить общие представления о промышленности, энергетике, добыче полезных ископаемых и строительстве. Это поможет мальчикам сориентироваться в технических специальностях, считает Брезгин. Кроме того, школьникам необходимо объяснить, что мужчина является защитником Отечества, опорой семьи и общества и поэтому на него возложено гораздо больше ответственности.

Психолог Наиля Бирарова поддержала инициативу ввести в школьную программу вышеизложенные дисциплины. По её словам, в детях разного пола нужно развивать разные качества.

Дисциплина «Основы медицины и ухода за маленькими детьми» даст девочкам необходимые им знания об оказании первой медицинской помощи, а также подготовит к материнству и искоренит страхи перед ним, считает Бирарова. Предмет о техническом устройстве цивилизованного мира будет развивать у мальчиков математическое мышление. Это понадобится им в будущем для самореализации и развития бизнес-мышления, считает социальный психолог.