https://static.news.ru/photo/c6e1d1d6-5a18-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступила за деанонимизацию пользователей Интернета. Соответствующие рекомендации комиссия ОП направит в Госдуму.

Об этом заявил председатель органа Александр Малькевич, передаёт ТАСС. Он предложил «привязывать» пользователей Сети либо к IP-адресу, либо к сим-карте, чтобы изжить анонимность в Рунете как явление. При этом председатель комиссии ОП отметил, что орган хочет действовать в этом вопросе постепенно и сначала сосредоточиться на соцсетях.

Мы видим, что детские суициды, ложные сообщения, которые вызывают панику и тревогу, клеветническая информация идут с анонимных аккаунтов, — обосновал инициативу ОП Малькевич.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне научились обходить запрет на анонимность в интернет-сервисах, требующих телефонный номер для регистрации. Для этого всё чаще используются арендованные на несколько часов номера.