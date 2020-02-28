Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступила за деанонимизацию пользователей Интернета. Соответствующие рекомендации комиссия ОП направит в Госдуму.
Об этом заявил председатель органа Александр Малькевич,
Мы видим, что детские суициды, ложные сообщения, которые вызывают панику и тревогу, клеветническая информация идут с анонимных аккаунтов, — обосновал инициативу ОП Малькевич.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне научились обходить запрет на анонимность в интернет-сервисах, требующих телефонный номер для регистрации. Для этого всё чаще используются арендованные на несколько часов номера.
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