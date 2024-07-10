Обнародовано предсмертное обращение бойца СВО к сыну

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Один из участников специальной военной операции снял ролик, на котором обратился к сыну, после чего погиб. Видео опубликовал Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел». На представленных кадрах солдат говорит ребенку, что все будет хорошо.

Ты настоящий мужчина. Я с тобой, — говорит военнослужащий.

Боец СВО сидит в укрытии, напоминает мальчику о некоем подарке и обещает, что все будет хорошо. Вскоре после съемки этого ролика бойца не стало. Мужчина будет похоронен в Мценске, куда его доставит брат, который тоже участвует в СВО.

Ранее мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников попробовал утешить сестру погибшего на СВО бойца новостями об отремонтированном мосте. Градоначальник сказал девушке, что родственник погиб, чтобы дети отдыхали в лагерях, Моршанск благоустраивался, а мост наконец-то починили. Разговор произошел на церемонии вручения сестре погибшего ордена Мужества.

Публикации о высказывании главы Моршанска искажают суть того, как и где были произнесены слова, заявила сестра погибшего военного Екатерина Щербакова. Она посетовала, что слова мэра Алексея Банникова привлекли больше внимания, чем награждение ее родственника.