«Облезлый пудель»: экс-глава Екатеринбурга Ройзман пристыдил Соловьева Экс-глава Екатеринбурга Ройзман пристыдил Соловьева: «Не буду лаять в ответ»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отреагировал в своем Telegram-канале на критические замечания телеведущего Владимира Соловьева. Он сравнил журналиста с «облезлым пуделем» и заявил, что не собирается выяснять с ним отношения.

СМИ звонят: Владимир Соловьев говорил о Вас в передаче! Вы будете ему отвечать? Послушайте, если вас облезлый пудель облаял, вы будете лаять на него в ответ? Вот и я не буду. Тем более что я его не смотрю и не слушаю, — подчеркнул Ройзман.

Ранее в эфире передачи «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев назвал борцов за либеральные ценности, таких как президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Джо Байден, «европейскими сволочами». По его словам, многие из тех, кто их поддерживает, «прячутся на Урале». В частности, он упрекнул и экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана и потребовал от него высказаться на тему «сатанизма Европы».

В апреле Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Несмотря на то что диалог шел об экономике страны в условиях санкционного давления Запада, в какой-то момент телеведущий решил озвучить своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». С похожими обращениями в защиту Екатеринбурга выступали звезды и жители города.