«Фильтруй хрюканину»: уральский шансонье Новиков обратился к Соловьёву Шансонье Новиков назвал слова Соловьёва о Екатеринбурге необоснованными

Александр Новиков / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уральский шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву, после того, как последний назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Новиков вступился за свой город, попросив Соловьева следить за своим языком, пишет E1.ru. Он посчитал недопустимым использование тюремной лексики телеведущим, который «представляет мнение Кремля».

Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А лучше закуси свое поганое жало. <...>Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан, представляя мнение Кремля, особенно следить за своим языком, — сказал Новиков, представив, что так к Соловьёву обратились бы бандитские группировки Екатеринбурга.

Накануне Владимир Соловьёв раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но в какой-то момент журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга будут ждать ведущего, чтобы ответить на критику. В ответ на это телеведущий предположил, что губернатор пытается решить вопрос «по понятиям» и готов присоединиться к участникам группы, готовившим покушение на Соловьёва.