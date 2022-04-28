Куйвашев ответил на слова Соловьёва о «мерзотной либероте» на Урале Губернатор Куйвашев ответил Соловьёву, назвавшему Урал «центром мерзотной либероты»

Евгений Куйвашев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выложил в Telegram ответ телеведущему Владимиру Соловьёву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В своём обращении к журналисту он подчеркнул, что на Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком.

После высказываний Соловьёва, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения, — сказал Куйвашев.

Губернатор считает, что телеведущий резко высказался о Екатеринбурге сгоряча.

Накануне телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт», назвав город «центром мерзотной либероты». Случилось это во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но в какой-то момент журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Ранее Соловьёв прокомментировал заявление Сергея Ястржембского о профнепригодности официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина заявил в интервью Ксении Собчак. В выпуске шоу «Полный контакт» на YouTube Соловьёв раскритиковал и саму блогершу. Автора шоу возмутили слова бывшего пресс-секретаря Ельцина, который заявил, что поведение Марии Захаровой и её стремление обсуждать в том числе и вопросы внутренней политики вызывают у него сожаление. Собчак при этом предположила, что «в МГИМО так не учили».

Он обвинил журналистку в цинизме и безнравственности, напомнив ей о смертельном ДТП на трассе в Сочи и упрекнув журналистку во лжи по поводу помощи пострадавшим в аварии. По словам Соловьёва, санитарный самолёт для доставки в Москву женщины, пострадавшей в аварии, предоставил некий его собственный друг, а не Собчак и не её адвокаты. Ястржембского же Соловьёв заподозрил в коррупции, подчеркнув, что миллиардное состояние, которым обладает экс-помощник президента, нельзя заработать на государственной службе.