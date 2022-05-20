Нутрициологи назвали витамины для выработки гормона счастья Нутрициолог Пустовая: витамины группы B и D помогут снизить уровень стресса в организме

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Магний, калий, цинк, селен, а также витамины группы B и D снижают уровень стресса в организме, заявила нутрициолог Ксения Пустовая. Ее коллега Елена Ефимова для выработки гормона счастья порекомендовала принимать 5-гидрокситриптофан, или 5-HTP, который в головном мозге преобразуется в серотонин, пишет Lenta.ru.

Витамин выступает в качестве натурального растительного антидепрессанта, способствует снижению остроты тревожных состояний и, как следствие, предотвращает рецидивы панических атак, нивелирует повышенную раздражительность, невроз, депрессию, — добавила Ефимова.

Пустовая, в свою очередь, посоветовала принимать витамины Е и С, а также фолиевую кислоту для борьбы с депрессией. Магний В6 и мелатонин тоже помогут снизить стресс, подчеркнула медик. По мнению нутрициологов, правильно подобранные биодобавки способствуют увеличению выработки серотонина и дофамина. Также витамины могут улучшить самочувствие, повысить мотивацию, снять нервное напряжение, а также помогут быстрее восстановиться нервной системе от чрезмерных нагрузок.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что о дефиците в организме ряда витаминов могут говорить не проходящее чувство усталости, кровоточивость дёсен, а также медленно заживающие раны. Эксперт отметила, что усталость может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудов и капилляров.