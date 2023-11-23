Нутрициолог рассказала о правильном рационе для школьников Нутрициолог Ивашкевич: школьное питание должно состоять из натуральных продуктов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодой организм в первую очередь нуждается в белковой пище, а также в жирных кислотах, рассказала NEWS.ru нутрициолог-диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, в рацион школьника необходимо включать сыры, творог, различные виды мяса и рыбу. В качестве перекуса отлично подойдут орехи, в которых содержится большое количество омега-3, отметила эксперт.

Молодой организм нуждается в белковой пище, а также в жирных кислотах. Питание должно быть разнообразным и состоять из натуральных продуктов. В рацион ребенка стоит добавить сыры, разные виды мяса, рыбу и творог. Для того чтобы разнообразить питание, можно давать ребенку орехи, но только не жареные и не соленые. Помимо того что в них нет холестерина, орехи содержат огромное количество омега-3. Также необходимо употреблять фрукты и овощи, достаточно съедать два яблока или две груши в день либо четыре мандарина, – рассказала Ивашкевич.

Нутрициолог отметила, что для перекуса также подойдет банан, который дает много энергии уставшему организму. На десерт врач посоветовала давать ребенку злаковое печенье или батончики.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб, а также сухофрукты. По ее словам, перекус лучше собрать в контейнер с разными отсеками. Эксперт отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.