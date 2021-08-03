Нутрициолог рассказала, чем могут быть опасны арбузные семечки

Если случайно проглотить несколько арбузных семечек, вреда для организма не будет. Однако в больших количествах они могут привести к засорению пищеварительного тракта и развитию патологий. Об этом «Москве 24» рассказала нутрициолог Мария Розанова.

Она отметила, что в арбузных семечках присутствует аминокислота цитруллин. Попадая в организм, она распадается с высвобождением аммиака. Для здоровых людей это опасности не представляет, но может существенно навредить тем, кто страдает заболеваниями мочевыделительной системы.

Розанова указала, что проглатывать арбузные семечки противопоказано детям в возрасте до трёх лет. Во-первых, есть риск, что ребёнок подавится, а во-вторых, возможно отравление. У беременных женщин и кормящих матерей семечки повышают уровень возможной аллергии.

Нутрициолог предупредила, что белые семечки указывают на недозрелость арбуза, а также могут свидетельствовать о применении нитратов при его выращивании. Употребление в пищу такого арбуза может привести к серьёзному отравлению.

Специалист добавила , что можно время от времени устраивать арбузные разгрузочные дни. Однако людям, имеющим проблемы с почками, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Кроме того, такие разгрузочные дни не рекомендованы тем, кто хочет похудеть. Дело в том, что содержащийся в арбузах сахар легко проникает в клетки организма и препятствует сжиганию жира.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых. Для первых она составляет от 80 до 150 граммов мякоти, а для взрослых — 500 граммов.