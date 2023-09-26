Нутрициолог объяснила отказ россиян от правильного питания Врач Шарапова: в России не едят полезную пищу из-за бедности и привычек

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Россияне не пользуются советами западных диетологов и не кормят детей полезной для их ума и внимательности пищей из-за бедности и ошибочных гастрономических привычек, заявила NEWS.ru нутрициолог Юлия Шарапова. Так она прокомментировала рекомендации диетологов давать школьникам цельнозерновой хлеб, бобовые авокадо, тунца, манго и другие полезные продукты.

К сожалению, у нас немного другой рацион. Это в первую очередь связано с культурой питания наших бабушек, дедушек и родителей, связанной с нехваткой и определенных продуктов, и денежных средств. Поэтому мы привыкли питаться условно макаронами, картошкой и всем, что быстрее и сытнее, а также дешевле, — констатировала Юлия Шарапова.

По ее прогнозам, потребуется не менее 20 лет, чтобы школьники перешли на полноценное здоровое питание, но перемены зависят от родителей и их желания вводить в рацион детей полезные продукты.

На днях британская газета The Sun назвала составленный диетологами список продуктов, употребление которых поможет школьникам быть внимательнее и положительно отразятся на когнитивных способностях. В него вошли цельнозерновой хлеб, нут, белая фасоль, бананы, шпинат, авокадо, тунец, цитрусовые, манго и кефир.

По мнению Юлии Шараповой, это отличные рекомендации, но их, «к сожалению, почти не применяют в наших широтах». Также она посоветовала школьникам употреблять молочные продукты, но без синтетических добавок.