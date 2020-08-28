Новый список получателей бесплатных лекарств вступает в силу с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/6369dc42-ea3d-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарств, медицинских изделий и специализированный продуктов лечебного питания, начнёт действовать в РФ с 1 сентября. Обновлять этот список планируется не реже одного раза в год.

Правом на бесплатные лекарства могут воспользоваться люди, страдающие сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, орфанными болезнями, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и ряд других льготников. Для получения лекарств нужно обратиться к участковому терапевту и предоставить справки из Пенсфонда или органов соцзащиты, которые дают право на получение бесплатных лекарств, сообщает «РГ».

Рецепт обязательно должен быть заверен у заведующего поликлиникой. Если при обращении в аптеку лекарства по льготе не окажется, пациент может купить его сам, сохранить чеки и после обратиться за компенсацией в страховую компанию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты, которые перенесли инфаркты и инсульты, будут бесплатно получать лекарства. Их россияне смогут получать в течение двух лет с момента лечения заболевания.