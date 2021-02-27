Новый дорожный знак появился в РФ

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года. Он будет оповещать, что дорога контролируется камерой, снимающей нарушения правил дорожного движения.
Новый знак заменит уже существующий и будет применяться самостоятельно, хотя старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый знак уберут с дорог после 1 сентября 2021 года,
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населённых пунктов будут устанавливать в 150–300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Росстандарт решил отменить ГОСТ на установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, который вступил в силу 1 мая 2019 года. Речь идёт о ГОСТ 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации движения». Целесообразность его отмены признала комиссия Росстандарта по апелляциям на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД.