Новогодний корпоратив намерены провести в онлайне 40% компаний в РФ

https://static.news.ru/photo/6289eb16-0476-11eb-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% из тех российских компаний, что решили не отказываться от корпоративного празднования Нового года, проведут вечеринку в онлайн-формате, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более тысячи компаний, из низ 340 сообщили, что не намерены отказываться от новогодних торжеств в том или ином виде. Респондентами выступили представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты, передаёт ТАСС.

Среди респондентов, которые планируют отпраздновать с коллегами конец года, 60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате. При этом провести праздник дистанционно намерены 40% руководителей российских компаний, — говорится в результатах исследования.

Уточняется, что 62% опрошенных собираются устроить праздник на сторонних площадках, 38% — в офисе. 66% работодателей намерены отказаться от проведения корпоративов.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2020 году выбор направлений для отдыха ограничен. На новогодние праздники россияне бронируют туры прежде всего в Краснодарский край, Ставропольский край и в Крым.